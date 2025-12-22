Трамп назначил специального посланника в Гренландию, несмотря протесты Дании

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии. В сообщении, опубликованном на сайте Truth Social, президент заявил, что Джефф Лэндри «понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности» и что он будет защищать американские интересы «ради безопасности и выживания» союзников США.

Джефф Лэндри, занимающий пост губернатора Луизианы с января 2024 года, отреагировал на это в эфире телеканала X, поблагодарив Дональда Трампа. Он назвал назначение «добровольной должностью» и заявил, что его цель – «сделать Гренландию неотъемлемой частью Соединенных Штатов », уточнив, что эта миссия никак не повлияет на его обязанности губернатора.

Дональд Трамп в последние годы неоднократно заявлял, что Гренландия, в значительной степени автономная территория под суверенитетом Дании, должна быть интегрирована в состав Соединенных Штатов. Он обосновывает эту позицию соображениями стратегической безопасности и интересом Америки к минеральным ресурсам острова. Джефф Лэндри публично поддержал эту позицию ранее в этом году, полагая, что такая интеграция будет выгодна обеим сторонам.

Однако Гренландия и Дания последовательно отвергали это предложение. Несмотря на недавнее обещание Вашингтона и Нуука о «взаимном уважении», министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что позиция США создала неопределенность среди местного населения. Она подчеркнула необходимость поддержания открытого диалога с Соединенными Штатами для сохранения двусторонних отношений.

МИД Дании заявило в понедельник, что назначение специального посланника США подтверждает неизменный интерес Соединенных Штатов к Гренландии. Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, все стороны, включая Вашингтон, должны уважать территориальную целостность Королевства Дания.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube