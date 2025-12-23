В США нелегалам предложили 3000 долларов за добровольную депортацию

Администрация Трампа предлагает нелегальным мигрантам 3000 долларов за добровольный отъезд из Соединенных Штатов до конца года.

СМИ сообщают, что любой желающий может воспользоваться этой возможностью, зарегистрировавшись в приложении Министерства внутренней безопасности и предоставив свои данные для получения бесплатной поездки.

«Тем, у кого нет документов, следует воспользоваться этим подарком и депортироваться самостоятельно. Все, кто этого не сделает, будут арестованы», – заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

