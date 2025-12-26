Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о достигнутой договоренности о встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни.

«Договорились о встрече на самом высоком уровне – с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться к Новому году», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня издание Kyiv Post со ссылкой на диписточники сообщило, что Зеленский 28 декабря может отправиться в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида для проведения переговоров по украинскому урегулированию.

Накануне Зеленский сообщил о телефонном разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа бизнесменом Джаредом Кушнером. По его словам, обсуждались новые идеи, форматы, встречи и сроки, которые требуются для наступления мира. При этом он заявил, что «предстоит работа по деликатным вопросам».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя в четверг рождественское обращение Зеленского, усомнился в его способности принимать адекватные решения в рамках разрешения конфликта. «Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», – сказал он.

Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «погибнуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не раскрыл. Также он назвал россиян «безбожниками», заявив, что в них якобы нет ничего общего с христианством.

Москва, Новый День, Наталья Петрова

