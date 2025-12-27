Трамп про предложения Зеленского: у него ничего нет, пока я не дам согласие

Дональд Трамп предупредил своего украинского коллегу в пятницу, что ничего по предложениям Киева не будет принято как должное, пока Трамп не даст свое «согласие».

«У главы украинского государства нет ничего, пока я не дам свое согласие», – сказал американский президент интервью, размещенном на сайте Politico. "Так что мы посмотрим, что у него есть, – добавил он. – Я думаю, что у него все получится. Я думаю, что все будет хорошо с (президентом России Владимиром) Путиным, с которым он планирует поговорить «в ближайшее время».

Напомним, что Владимир Зеленский отправится во Флориду. В воскресенье его ждут в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, где американский президент проводит рождественские каникулы.

Он хочет обсудить с Зеленским все еще нерешенный вопрос о территориях в рамкам мирного договора с Москвой.

Эта встреча состоится через несколько дней после того, как Киев с подачи Европы обнародовал детали новой версии американского плана по прекращению конфликта, который был переработан после переговоров с Украиной.

Новый текст «карадикально отличается» от того, что было согласовано между Вашингтоном и Москвой, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, призывая вернуться к предыдущим соглашениям, в противном случае «никакое соглашение не может быть заключено».

«Без адекватного решения проблем, которые лежат в истоке этого кризиса, будет просто невозможно достичь окончательного соглашения», – сказал он, обвинив Киев и его европейских союзников в «удвоении усилий по торпедированию» дипломатических переговоров.

