Трамп заявил, что на пути к миру на Украине осталась пара острых вопросов

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что стороны добились большого прогресса в деле завершения украинского конфликта. При этом американский лидер признал, что территориальный вопрос еще не решен. Об этом Трамп заявил на совместной с главой киевского режима пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам главы Белого дома, его встреча с Зеленским прошла превосходно. Он отметил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине. «Кто-то скажет, что на 95%, я не знаю, сколько процентов, однако мы добились большого прогресса в прекращении конфликта», – сказал Трамп.

Как отметил Трамп, на пути к урегулированию осталась еще два сложных вопросов. «Остался один-два острых вопроса, очень сложных вопроса, но я думаю мы справляемся», – сказал президент США.

Трамп уточнил, что в урегулировании украинского кризиса остается нерешенным территориальный вопрос. Он назвал вопрос Донбасса одной из больших проблем. «Это вопрос, который им предстоит уладить. Но я думаю, мы стали ближе к цели», – полагает американский лидер.

Президент США добавил, что пока нет согласования по линии соприкосновения, но стороны приблизились к договоренности по этому вопросу. «Это большой вопрос. Безусловно, один из ключевых, и, думаю, мы сейчас ближе, чем были раньше», – сказал Трамп.

Говоря о возможных сроках урегулирования, Трамп заявил, что рассчитывает на решение неурегулированных вопросов в ближайшие недели. «Если все пойдет действительно хорошо, то, знаете, возможно, это займет несколько недель», – сказал он. При этом он не исключил вариант, при котором стороны не смогут договориться. Тогда «будет больше боевых действий, больше смертей. Это плохо», – констатировал Трамп.

Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что Украине следует поспешить с урегулированием, поскольку она может потерять еще больше территорий. «Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», – сказал он.

Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием президента РФ Владимира Путина и Зеленского. «Это может произойти в надлежащее время», – сказал он.

Глава Белого дома также заявил, что для согласования плана мирного урегулирования на Украине может понадобиться проведение референдума либо голосования в парламенте. Зеленский в свою очередь сказал, что референдум может пройти по отдельным пунктам мирного плана.

Кроме того, Трамп указал, что страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США «будут помогать Европе на 100%».

Говоря о состоявшемся перед встречей с Зеленским телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что этот разговор был «отличным». По его словам, главы государств обсудили много тем в рамках украинского урегулирования. «Мы обсуждали их очень подробно», – уточнил Трамп.

Президент США при этом выразил убежденность в том, что Россия решительно настроена на урегулирование на Украине. «Россия хотела бы, чтобы это закончилось, Украина тоже хотела бы этого, и я думаю, пришло время положить этому конец», – сказал он.

Трамп заявил, что понимает российскую позицию о том, что прекращение огня с Украиной невозможно до решения спорных вопросов. Он пояснил, что сторона конфликта может не хотеть прекращения огня, если считает, что затем боевые действия все равно придется возобновить, передает «Интерфакс». «Мы работаем над тем, как можно было бы обойти эту проблему», – добавил Трамп.

Президент США упомянул про восстановление Украины после конфликта, отметив, что Россия будет помогать в этом. «Они собираются оказать помощь. Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина наконец-то добилась успеха», – подчеркнул Трамп.

«Президент Путин был достаточно щедр в своих намерениях относительно успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам. Так что в результате сегодняшнего разговора произошло много хороших вещей», – добавил он.

Трамп также сообщил, что обсуждал ситуацию вокруг Запорожской АЭС во время телефонного разговора с Путиным. Он отметил, что запустить ЗАЭС можно довольно быстро. По его словам, президент Путин фактически работает вместе с Украиной над тем, чтобы запустить ее. «Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем. Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро», – сказал Трамп.

По данным американских СМИ, встреча Трампа с Зеленским продолжалась более трех часов. При этом Трамп заявил, что в понедельник снова проведет переговоры с Зеленским. «В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра», – сказал президент США.

