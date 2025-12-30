Трамп получит премию мира. От Израиля

Президент Трамп получит премию мира. Но пока не Нобелевскую, как он хотел бы, а от Израиля. Об этом стало известно в понедельник в ходе совместной пресс-конференции Трампа и его гостя – премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, который приехал в Мар-а-Лаго.

Израильтяне «ценят то, что вы сделали, чтобы помочь Израилю и поддержать нашу борьбу» против ХАМАС в Газе, заявил премьер-министр Израиля. После этого Нетаньяху объявил о намерении наградить Дональда Трампа этой премией мира, высшей гражданской наградой Израиля. Таким образом, Нетаньяху нарушил многолетнюю традицию присуждения этой премии гражданину Израиля.

Американский президент, явно обрадованный, сказал, что он «очень удивлен» и «тронут» получением награды, предположив, что, возможно, отправится в Израиль на церемонию, которая традиционно проводится за день до национального праздника.

Вашингтон, Елена Васильева

