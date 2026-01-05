Дания и Гренландия призвали США к уважению чужой территориальной целостности

Дания и Гренландия призвали уважать территориальную целостность автономной территории после твита жены заместителя начальника штаба Белого дома Стива Миллера. Кэти Миллер опубликовала в субботу на своем аккаунте в соцсетях карту Гренландии в цветах американского флага с короткой подписью заглавными буквами: «СКОРО»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвал Соединенные Штаты «прекратить угрозы в адрес исторического союза». «Я должен очень четко сказать это Соединенным Штатам: довольно абсурдно говорить, что Соединенные Штаты должны взять под контроль Гренландию», – сказал Фредериксен.

«Эта картинка неуважительна. Отношения между странами и народами основаны на уважении и международном праве, а не на символах, которые игнорируют наш статус и права, – сказал премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. – Но нет причин для паники или беспокойства. Гренландия не продается, и (ее) будущее не определяется в социальных сетях».

Посол Дании в Соединенных Штатах, Джеспер Мёллер Сёренсен, ранее отреагировал аналогичным тоном.«Дружеское напоминание о Соединенных Штатах и Королевстве Дания: мы являемся близкими союзниками и должны продолжать работать вместе как таковые», – написал он в ответ на сообщение Кэти Миллер. «И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», – добавил он.

Кэти Миллер была советником и пресс-секретарем Комиссии по эффективности правительства (Doge), тогда возглавляемой Илоном Маском, прежде чем он нанял ее для работы на свой бизнес.

Публикация Кэти Миллер появилась после того, как американские военные захватили президента Венесуэлы Мадуро и его жену во время спецоперации в Каракасе. По мнению экспертов, операция в Венесуэле, вероятно, оживит озабоченность территорий, чьи стратегические ресурсы Дональд Трамп хочет захватить, начиная с Гренландии, которую президент США выразил свою готовность аннексировать, пишет газета «Фигаро».

Елена Васильева

