Трамп изучает возможности покупки Гренландии – Белый дом

Дональд Трамп изучает и обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос о возможной покупке Гренландии.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге, тема эта не нова для США, она обсуждается разными президентами с 19 века. Сейчас актуальность вопросу предает озабоченность США активностью в Арктике России и Китая, и необходимости их сдерживания.

По словам Левитт, Трамп считает усиление присутствия США в Арктике ключевым фактором национальной безопасности, и именно поэтому его команда сейчас прорабатывает возможные сценарии сделки.

5 января Трамп заявил, что Вашингтон интересует Гренландия с точки зрения национальной безопасности, так как воды вокруг острова кишат русскими и китайскими судами, что не идет на пользу, в том числе, ЕС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube