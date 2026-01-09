Трамп: внешняя политика США определяется только моей моралью

Президент США заявил в интервью, опубликованном в четверг, что только его собственная мораль может быть ограничением для его управления внешней политикой страны. Трамп добавил, что ему не нужно для этого никакое международное право. Эти замечания, взятые из интервью New York Times, произносятся менее чем через неделю после захвата американскими войсками президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет газета «Фигаро».

На вопрос, видит ли он хоть один предел для своих действий за границей, Дональд Трамп ответил: «Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить». «Мне не нужно международное право, – сказал он New York Times. – Я не пытаюсь никого обидеть». Считает ли он, что Соединенные Штаты должны уважать международное право? «Да», но «это зависит от вашего определения международного права», – ответил Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, что он выберет: целостность НАТО или захват Гренландии, Трамп ответил: «Возможно, придется выбирать».

Отметим, что близкий советник Трампа Стивен Миллер сказал в понедельник, что если «мы можем говорить столько, сколько захотим, о тонкостях международного, но мы живем в мире (...), который управляется властью, силой».

