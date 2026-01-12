Куба не сдастся Трампу – президент Мигель Диас-Канель

Лидер Кубы отверг требование Дональда Трампа о том, чтобы карибская страна «заключила сделку» с Вашингтоном. Напомним, что президент США предупредил, что Гавана будет отрезана от венесуэльской нефти и денег, от которых она зависела на протяжении десятилетий.

«Никто не диктует нам, что делать», – заявил в воскресенье президент Кубы Мигель Диас-Канель, отвечая на настойчивые требования Трампа о заключении сделки с коммунистической страной «пока не поздно», сообщает CNN.

«Куба много лет жила за счёт огромных объёмов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам, НО БОЛЬШЕ ЭТОГО НЕ БУДЕТ!» – написал Трамп в воскресенье в Truth Social.

«БОЛЬШЕ НИКАКОЙ НЕФТИ И ДЕНЕГ НА КУБУ НЕ БУДЕТ – НОЛЬ!» – заявил он, прежде чем потребовать заключения сделки. Трамп не уточнил, что именно может включать в себя сделка с Гаваной.

Кубинское правительство заявило, что 32 его гражданина погибли «в ходе боевых действий» во время операции США по захвату Мадуро.

Диас-Канель быстро отверг внешнее вмешательство во внутренние дела Кубы.

«Куба не проявляет агрессии; Соединенные Штаты нападают на нее уже 66 лет, и она не угрожает; она готовится, готова защищать Родину до последней капли крови», – заявил Диас-Канель.

Явно намекая на Трампа, он сказал, что те, кто превращает в бизнес всё, «даже человеческие жизни», не имеют морального права указывать пальцем на его страну.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил об «абсолютном праве» страны на импорт топлива от экономических партнеров без вмешательства США и отверг утверждение Трампа о том, что Куба обменивала услуги безопасности на венесуэльскую нефть и деньги.

«США ведут себя как преступный и неконтролируемый гегемон, угрожающий миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», – заявил Родригес.

В последующих комментариях на борту президентского самолета Трамп заявил журналистам, что США «ведут переговоры с Кубой», но пока неясно, на каком уровне эти переговоры ведутся.

В своих комментариях Трамп заявил, что одной из тем, которые он хотел бы затронуть, является «жизнь людей, приехавших из Кубы, которых вынудили покинуть страну или которые уехали под принуждением».

США давно стремятся к смене режима в коммунистической Кубе, стране, управляемой с 1961 года социалистической политической системой, основанной на принципе «одно государство, одна партия», напоминает CNN.

Ключевым сторонником смены режима в кабинете Трампа является госсекретарь Марко Рубио, сын кубинских иммигрантов, выросший в среде кубинских эмигрантов в Майами и добившийся большого политического успеха.

Гавана, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

