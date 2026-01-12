Иран не стремится к войне с США, но полностью к ней готов – МИД страны

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в понедельник, 12 января, что Тегеран готов к переговорам с США, основанным на «взаимном уважении». Это произошло после угроз со стороны президента США Дональда Трампа применить в отношении власти страны силы в ответ на подавление антиправительственных протестов, вспыхнувшими в стране.

«Каналы связи с американским посланником открыты, – заявил также пресс-секретарь министерства Эсмаил Багаи. – И это несмотря на отсутствие дипломатических отношений между двумя враждующими странами. Обмен сообщениями происходит по мере необходимости».

В это воскресенье на борту своего самолета Air Force One американский президент заявил, что Тегеран начинает переступать установленную им самим красную линию в отношении гибели протестующих, уточнив, что армия рассматривает «очень серьезные варианты действий».

Министр иностранных дел добавил, что Иран «не стремится к войне», хотя страна «полностью к ней готова».

Протесты в Иране начались в конце декабря, их инициировали владельцы магазинов, недовольные высокими ценами на жизнь. С тех пор они широко распространились и теперь представляют собой одну из самых серьезных проблем для Исламской республики с момента ее провозглашения в 1979 году.

По данным правозащитной организации, за две недели протестов в Иране погибли 192 протестующих. По другим данным речь идет о 500 погибших.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube