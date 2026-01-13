российское информационное агентство 18+

Вторник, 13 января 2026, 15:37 мск

Иран объяснил, зачем отключил в стране Интернет

Иран отключил доступ в интернет 8 января из-за начала «террористических операций» во время протестов, первоначально связанных с экономическими требованиями, заявил министр иностранных дел в интервью Al Jazeera.

«Интернет был отключен только тогда, когда мы столкнулись с террористическими операциями и поняли, что приказы поступают из-за границы», – заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи. Правозащитники обвиняют Исламскую республику в отключении доступа в интернет с целью скрыть гибель протестантов и массовые аресты.

Тегеран, Елена Васильева

