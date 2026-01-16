Венесуэлка Мачадо передарила Трампу свою Нобелевскую медаль. Мнения политологов

Венесуэльская оппозиционерка Мария Мачадо, получившая в октябре Нобелевскую премию мира, вчера передала ее медаль президенту США Дональду Трампу. Такой прецедент создан впервые, новость активно обсуждают эксперты.

Политолог Марат Баширов в телеграм-канале «Политджойстик» отмечает, что Нобелевский комитет еще до встречи Трампа и Мачадо заявил, что премию нельзя передать, подарить или продать.

«Мачадо сделала худшее для этой премии – показала, что, во-первых, комитет ошибся, и она не является никакой носительницей идеи миротворчества, как, например, Неру. А во-вторых, Мачадо продала медаль за попытку получить пост президента Венесуэлы через поддержку США. И вот вопрос: а Мачадо Трампу передала денежное вознаграждение, которое прилагается к премии? Там вроде около миллиона долларов. Для Трампа это мелочь, но комплект премии именно так и выглядит – медаль и деньги», – пишет Баширов.

Политический обозреватель Андрей Перла в телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе» подчеркнул, что, очевидно, разницу между собственно Нобелевской премией и символической медалью Трамп не ощущает, или делает вид, что не ощущает. «В любом случае, мы наблюдаем какую-то запредельную стадию нарциссизма. «Державец полумира» принимает подарки от... Вассала? Клиента? Попросту от раба? Интересно, он теперь в самом деле будет стараться сделать Мачадо правителем Венесуэлы? Или кинет несчастную, которая, выходит, напрасно унижалась?» – задается вопросом Перла.

Политолог Константин Калачев в канале «Калачев-пост» отмечает, что ни и.о. президента Венесуэлы Дейси Родригес, ни сам Трамп пока ничего не говорят о проведении президентских выборов Венесуэле. «Отсюда вывод. США больше не нужны «цветные революции» с их хаотичными последствиями, США нужны свои люди у власти. Своих можно рекрутировать и в действующих элитах. А с оппозиционерами всегда много мороки», – считает Калачев.

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2026, РИА «Новый День»

