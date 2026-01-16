США выдвинули требования к Ирану для дипломатического урегулирования

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф озвучил условия, при которых Вашингтон готов заключить соглашение с Ираном и тем самым снять текущую напряженность между двумя странами. С соответствующим заявлением он выступил на конференции Израильско-американского совета во Флориде, сообщает The Times of Israel.

По словам Уиткоффа, администрация Трампа предпочитает дипломатическое, а не военное урегулирование продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном. «Я надеюсь на дипломатическое решение. Я действительно на это надеюсь», – сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он вероятным военный удар США по Ирану.

Представитель США заявил, что потенциальное дипломатическое соглашение с Ираном должно затронуть четыре вопроса: обогащение урана, сокращение ракетного арсенала, накопленные запасы обогащенного ядерного материала и деятельность иранских прокси-структур в регионе.

Уиткофф предположил, что Иран согласится на компромисс по всем четырем вопросам, поскольку его экономика находится в крайне тяжелом положении. «Если они хотят вернуться в сообщество цивилизованных наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет отличным решением. Альтернатива – плохая», – сказал он.

На вопрос о том, есть ли у него послание к протестующим в Иране, Виткофф ответил: «Это невероятно мужественные люди». Также он выразил солидарность с ними.

Президент США Дональд Трамп угрожал нанести сильный удар по Ирану, если власти Исламской Республики «начнут убивать людей». Однако в среду глава Белого дома объявил, что Тегеран опровергнул слухи о готовящихся массовых казнях участников протестов, что вызвало предположения о том, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану. Тем не менее, за прошедшие сутки США перебросили в регион дополнительные военные силы.

Более того, как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американские военные источники, США в скором времени продолжат переброску к Ирану дополнительных воздушных, сухопутных и морских сил, чтобы предоставить Трампу военные варианты действий, если он решит нанести удары по Исламской Республике. По словам одного из источников, если президент США решит провести военную акцию, то «она будет другой, более наступательной». Американские военные планировщики разрабатывают несколько сценариев, которые будут зависеть от того, как иранские власти поведут себя в ближайшие дни, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал. Как сообщили американские чиновники, в настоящее время на Ближнем Востоке дислоцировано около 30 тысяч американских военных.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По информации Кремля, Пезешкиан рассказал российскому коллеге о предпринимаемых иранской стороной усилиях по нормализации обстановки в стране. Россия и Иран выступают с солидарных позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом. Оба лидера считают, что разрешать возникающие проблемы необходимо исключительно политико-дипломатическими средствами. Также стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и реализацию совместных экономических проектов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

