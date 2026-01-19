Европа не позволит США шантажировать себя

Европа не позволит себя шантажировать и готовит единые контрмеры на случай, если Соединенные Штаты введут пошлины на товары некоторых членов Европейского союза из-за Гренландии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль. По его словам, действующие тарифные соглашения с США заморожены. Министр финансов Франции Ролан Лескюр также пообещал журналистам, что ответ на любые новые американские пошлины будет единым и скоординированным, и призвал ЕС не бояться использовать так называемый инструмент экономического давления.

Между тем, на фоне скандала Европы и США цены на золото поднялись до нового рекордного максимума, приблизившись к отметке в 4700 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма).

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube