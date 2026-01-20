Руководители Дании замечательные люди, но они в Гренландию даже не ездят – Трамп

Дональд Трамп по-прежнему придерживается в отношении Гренландии той мысли, что Дания не может претендовать на этот остров. Об этом после брифинга со СМИ накануне вечером сообщает CNN.

Когда президента Дональда Трампа спросили о сопротивлении Европы и Дании его желанию взять под контроль Гренландию, он ответил так: «Я не думаю, что они будут сильно сопротивляться. Нам это необходимо. Они не могут это защитить. Дания – замечательные люди, и я знаю, что лидеры – очень хорошие люди, но они даже туда не ездят», – сказал Трамп, выступая перед журналистами в Майами в понедельник вечером. – И знаете, тот факт, что лодка прибыла туда 500 лет назад, а затем уплыла, не дает права собственности. Поэтому мы будем обсуждать это с различными людьми».

Эти комментарии перекликаются с его высказываниями в этом месяце, где Трамп заявил: «Тот факт, что 500 лет назад там причалила лодка, не означает, что они владеют этой землей».

Как напоминает CNN, в 1721 году лютеранский миссионер прибыл в Гренландию на корабле, что положило начало колонизации острова Данией.

Отметим, что в ответ на попытки Трампа захватить Гренландию правительство Дании решило не посылать свою делегацию на экономический форум в Давос.

