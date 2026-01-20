российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 января 2026, 10:49 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Трамп назвал свой второй президентский срок «пока что потрясающим»

Президент Дональд Трамп заявил, что первый год его второго срока был «потрясающим».

«Я не думаю, что у какого-либо президента первый год правления был лучше, чем у нас, с точки зрения успехов», – заявил Трамп журналистам в понедельник вечером, накануне первой годовщины своей второй инаугурации.

Трамп назвал ужесточение иммиграционной политики администрацией одним из успехов года и заявил, что экономика находится в отличном состоянии, сказав, что «у нас очень низкая инфляция», хотя опасения по поводу доступности жилья беспокоят многих американцев.

«У нас отличная экономика, и цены продолжают снижаться, – сказал он. – Но мне достался полный бардак, и теперь у нас самая жаркая страна в мире».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Политика,