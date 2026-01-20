Трамп назвал свой второй президентский срок «пока что потрясающим»

Президент Дональд Трамп заявил, что первый год его второго срока был «потрясающим».

«Я не думаю, что у какого-либо президента первый год правления был лучше, чем у нас, с точки зрения успехов», – заявил Трамп журналистам в понедельник вечером, накануне первой годовщины своей второй инаугурации.

Трамп назвал ужесточение иммиграционной политики администрацией одним из успехов года и заявил, что экономика находится в отличном состоянии, сказав, что «у нас очень низкая инфляция», хотя опасения по поводу доступности жилья беспокоят многих американцев.

«У нас отличная экономика, и цены продолжают снижаться, – сказал он. – Но мне достался полный бардак, и теперь у нас самая жаркая страна в мире».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube