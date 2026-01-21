Политолог о Байдене и Трампе: «Американские деды вовсе не бесполезны»

Действия двух последних президентов США, Джо Байдена и Дональда Трампа, привели к тому, что Америка больше не воспринимается как образец для подражания даже представителями российской либеральной оппозиции. Об этом пишет на своей странице «ВКонтакте» политолог Сергей Шмидт.

«Бесспорная польза от Байдена и Трампа для России заключается в том, что едва ли в дальнейшем хоть один вменяемый либеральный интеллигент позволит себе нести про то, что Россия какая-то не такая страна, а безупречный образец для подражания – вот тот «Град на холме», Совершенные Штаты Америки и т.д. Либералы перестанут этим заниматься, чтобы не нарываться на возмущенный хохот, мол, вы хотите сказать, что страна, избиравшая Байдена и Трампа президентами, должна быть для нас образом для подражания? Той унизительной педагогики (самопедагогики), что творилась в перестройку и девяностые, больше не будет.

Европейская элитка тоже, конечно, много сделала для того, чтобы ни у кого впредь не повернулся язык объявлять Европу «небесным образцом» для подражания, но Байден с Трампом все-таки сделали гораздо больше, плюс Америка – это гегемон, поэтому все, что в ней происходит, намного полезнее для человечества, чем европейские делишки.

А если нашим людям перестать вынимать мозги бесконечными указаниями на их неполноценность и предъявлением идолов для подражания, знаменитое русское ну «раз так, то мы вам всем покажем!" уйдет, причем быстрее, чем можно было предложить.

В общем, в каком-то смысле умиротворение России произойдет благодаря Байдену и Трампу, только не так, как они сами хотели бы ее умиротворить».

Вашингтон, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

