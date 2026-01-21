Глава Минфина США посоветовал лидерам ЕС дышать глубже и не быть такими озлобленными

Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейских лидеров избегать импульсивного гнева по поводу Гренландии и дождаться, пока президент США Дональд Трамп изложит свою позицию. Бессент сделал это заявление в Давосе, где он участвует в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает AFP. Глава Минфина США, в частности, заявил, что, по его мнению, европейские страны не будут обострять отношения с США, пока Трамп оказывает давление на Копенгаген, требуя отдать Гренландию, полуавтономную часть Королевства Дания.

«Я говорю всем: сделайте глубокий вдох. Не злитесь импульсивно, как мы видим, и не будьте озлобленными, – сказал Бессент. – Почему бы им не сесть, не подождать президента Трампа и не выслушать его аргументы?».

Бессент, который назвал установление контроля над Гренландией долгосрочной целью Вашингтона, заявил во вторник в интервью CNBC, что, по его мнению, Европейский союз не будет использовать так называемый Инструмент антиэкономического принуждения (ИЭП) в ответ на угрозу со стороны США. По словам американского министра, ЕС, который никогда ранее не использовал ИЭП, сначала отреагирует, сформировав рабочую группу. А уже потом, может быть, что-то и будет делать.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

