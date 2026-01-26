Трамп «покатал» Европу на «американских горках»

Известный бывший премьер-министр Великобритании Гарольд Уилсон метко заметил: «Неделя – это долгий срок в политике». Так вот скорее, что он преуменьшил значение происходящего, пишет сегодня редакция CNN.

Только за последнюю неделю заявления президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия принадлежит ему, о слабости Европы и его презрительное отношение к вкладу стран НАТО в Афганистане обнажили суровую реальность: старый порядок мертв и не будет возрожден.

Добавьте к этому создание Совета мира для Газы, в состав которого входит президент Беларуси, и приглашение, направленное президенту России Владимиру Путину, и станет ясно, что это была странная неделя, пишет CNN.

Никто не передал настроение лучше, чем премьер-министр Канады Марк Карни, чья речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду взбесила Трампа.

«Мы находимся в разгаре разрыва, а не переходного периода», – заявил Карни, обратившись с призывом к объединению тех, кого он назвал «средними державами».–

Если вас нет за столом, вы в меню».

На Западе сейчас наблюдаются признаки осознания того, что открытое сопротивление – лучший подход, чем тихое урегулирование. Помимо возмущения по поводу высказываний Трампа об Афганистане, европейцы были также потрясены, и об этом открыто заявили, угрозой Трампа ввести пошлины в отношении восьми европейских стран за поддержку нынешнего положения Гренландии как части Дании.

Европа пригрозила ответными пошлинами. В ответ Европейский парламент приостановил действие торгового соглашения между ЕС и США.

Соединенное Королевство, Франция, Германия и Италия отклонили приглашения войти в состав Совета мира Трампа, не желая подчиняться ему как председателю.

«У меня, безусловно, есть опасения по поводу того, что Путин входит в состав Мирового совета», – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после того, как Трамп заявил, что российский лидер согласился присоединиться к нему. Москва это не подтвердила.

«Пересекается множество красных линий»

К среде Трамп отозвал угрозу введения пошлин и смягчил свою риторику относительно военного захвата Гренландии.

«Нам удалось выстоять, избегая эскалации конфликта, но при этом оставаясь непоколебимыми», – заявила Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии.

Затем настала самая сложная часть.

«Мы понимаем, что должны все больше и больше работать ради независимой Европы», – добавила она.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказался более прямолинейно: «Мы зависели от Соединенных Штатов, поэтому предпочли проявлять снисходительность, но сейчас так много нарушений «красных линий», что перед вами встает выбор: сохранить самоуважение или нет. Если вы сейчас отступите, вы потеряете своё достоинство, а достоинство, пожалуй, самое ценное, что может быть в демократии».

Если Европа чему-то и научилась, так это тому, что до следующего витка трансатлантической мелодрамы, будь то снова Гренландия, Украина, тарифы или другая область, которая окажется в центре внимания Трампа, осталось, вероятно, всего несколько недель (или даже меньше), пишет CNN.

«Непосредственная угроза была приостановлена, и военный вариант теперь исключен. До тех пор, пока он не возобновится», – сказал Грегуар Роос, директор программ по Европе и России в Chatham House.

Роос утверждает, что реальная угроза для Европы заключается в экономическом доминировании США, примером которого является зависимость Европы от импорта американского природного газа.

«ЕС по-прежнему структурно уязвим для давления со стороны своего ближайшего союзника, и это давление со стороны США может быть применено различными способами, не переходя порог силы», – написал он на прошлой неделе.

Проявят ли европейцы единство и оперативность в ответ на эти нестабильные события – это уже другой вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский, также посетивший Швейцарию на прошлой неделе, заявил, что до сих пор этого не было сделано.

Ссылаясь на фильм «День сурка», Зеленский сказал: «Еще в прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свою речь словами: «Европе нужно знать, как защитить себя. Прошел год – и ничего не изменилось».

Это не совсем так. Европейский союз создал для Украины внушительный фонд для закупки оружия, предоставил миллиарды долларов в виде кредитов и нарастил собственное военное производство, хотя и с очень низкого уровня.

Однако процесс принятия решений в ЕС сложен: по вопросам обороны и безопасности заручиться поддержкой 27 правительств – все равно что гоняться за белкой по саду, отмечают авторы редакционной статьи CNN.

«Европа по-прежнему заботится о ценностях, к которым стремился старый порядок, по крайней мере, на словах, – написал комментатор Мартин Сандбу в Financial Times на этих выходных.– Она воплощает порядок распределения суверенитета между своими членами. Но она никогда не сможет служить таким глобальным якорем, пока не отнесется серьезно к усилиям, которые это потребует».

Уже существует 400-страничный план. Два года назад Марио Драги, бывший премьер-министр Италии и, как и Карни, бывший глава центрального банка, написал доклад, в котором изложил задачу, стоящую перед Европой: масштабные инвестиции в совместные военные возможности, более гибкое принятие решений и более эффективное использование инноваций.

Указав на прогнозируемое сокращение численности рабочей силы в Европе на 2 миллиона человек в год к 2040 году, Драги предупредил, что «геополитическая стабильность ослабевает, и наша зависимость превратилась в уязвимость».

Карни развил оценку Драги еще дальше, предупредив, что старый порядок, основанный на правилах, рушится, а затем «начнется усиление соперничества великих держав, где самые сильные будут преследовать свои интересы, используя экономическую интеграцию в качестве принуждения».

«Ностальгия – это не стратегия, но мы верим, что из этого раскола мы можем построить нечто большее, лучшее, сильнее, справедливее», – сказал премьер-министр Канады в конце своей речи в Давосе, которая вызвала бурные аплодисменты.

Премьер-министр Бельгии Де Вевер заявил, что переходный период может быть опасным, вспомнив слова итальянского философа Антонио Грамши: «Если старое умирает, а новое еще не родилось, то вы живете во времена чудовищ».

«Трампу предстоит решить, хочет ли он быть монстром – да или нет», – сказал Де Вевер.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube