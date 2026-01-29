Каллас заговорила о серьезных территориальных уступках со стороны Киева

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о вероятности серьезных территориальных уступок Киева на переговорах с Москвой в обмен на гарантии безопасности.

По ее словам, в такой ситуации «должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть», и США должны это учитывать.

«Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира», – заявила Каллас перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран – участниц ЕС. Ее слова приводит РИА «Новости».

Накануне госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате перед комитетом по обороне, заявил, что России и Украине в рамках урегулирования конфликта осталось решить только территориальный вопрос. Он также сообщил, что Вашингтон еще не получили согласие России на возможные гарантии безопасности Украине. При этом Рубио заявил, что США достигли согласия с европейцами по гарантиям безопасности Киеву. Соглашение предусматривает отправку на Украину европейских войск, в первую очередь французских и британских, и поддержку США, без которой гарантии Киеву, по словам Рубио, бесполезны.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о неприемлемости размещения на Украине войск стран НАТО, указывая, что такой шаг грозит резкой эскалацией. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва будет считать иностранные контингенты на Украине законными целями.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube