Президент Кубы назвал политику США в отношении острова геноцидной блокадой

Президент Кубы Мигель Диас-Канель резко осудил политику США в отношении острова, назвав ее «геноцидной блокадой» и настоящей «экономической войной».

Слова осуждения, как пишут местные СМИ, прозвучали в 64-ю годовщину подписания Джоном Ф. Кеннеди документа об эмбарго 3 февраля 1962 года.

Кубинский лидер подчеркнул, что за десятилетия двенадцать различных администраций превратили экономическую блокаду в инструмент крайнего политического и экономического давления на остров.

Все эти заявления прозвучали на фоне обострения напряженности, отмеченного недавним наступлением Дональда Трампа. 29 января он издал новый исполнительный указ, направленный на блокирование поставок нефти на остров, угрожая санкциями третьим странам, участвующим в этом процессе.

Министр иностранных дел Бруно Родригес назвал этот шаг бесчеловечной попыткой вовлечь Кубу в беспрецедентный кризис, лишив гражданское население жизненно важных энергетических ресурсов.

Гавана, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

