Министр энергетики США пообещал резко увеличить добычу нефти в Венесуэле

В ходе визита в Каракас министр энергетики США Крис Райт заявил, что президент США Дональд Трамп «искренне привержен» преобразованию отношений с Венесуэлой.

Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила в среду, что ее страна рассчитывает на «долгосрочное продуктивное партнерство» с Соединенными Штатами, после встречи с министром энергетики США Крисом Райтом для переговоров по нефтяным вопросам.

После встречи в президентском дворце в Каракасе Крис Райт пообещал «значительное увеличение» добычи нефти, природного газа и электроэнергии в Венесуэле, что улучшит качество жизни всех венесуэльцев. «Это часть более широкой программы по возвращению Америке ее былой славы и сближению наших стран», – добавил он. Райт также заявил, что президент США Дональд Трамп «страстно привержен» преобразованию отношений с Венесуэлой.

Это визит самого высокого уровня со стороны администрации Трампа с момента военной интервенции 3 января и захвата президента Николаса Мадуро. Он, напомним, находится в Нью-Йорке в тюрьме вместе со своей женой. В отношении Супругов Мадуро устроен судебный процесс, где их обвиняют, в том числе в создании наркокортеля. Мадуро все обвинения отрицает.

