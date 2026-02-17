Трамп зовет Кубу на сделку

Президент США Дональд Трамп назвал Кубу «несостоявшейся страной» и призвал Гавану к достижению соглашения с Соединенными Штатами, отвергнув при этом идею операции по смене режима.

«Куба в настоящее время является несостоявшейся страной», – заявил американский лидер журналистам на борту самолета «Эйр Форс Один».

Однако на вопрос о том, свергнут ли Соединенные Штаты кубинское правительство, как это сделал Вашингтон, когда атаковал Венесуэлу и захватил президента Николаса Мадуро, Трамп ответил: «Я не думаю, что в этом будет необходимость».

Сейчас остров сталкивается с серьезной нехваткой топлива и перебоями в электроснабжении, поскольку Трамп усиливает десятилетнее эмбарго США в отношении страны и оказывает давление на другие страны, чтобы они прекратили поставки нефти в Гавану.

«Это гуманитарная угроза», – признал Трамп, говоря о нехватке топлива в стране.

