Трамп зовет Кубу на сделку

Президент США Дональд Трамп назвал Кубу «несостоявшейся страной» и призвал Гавану к достижению соглашения с Соединенными Штатами, отвергнув при этом идею операции по смене режима.
«Куба в настоящее время является несостоявшейся страной», – заявил американский лидер журналистам на борту самолета «Эйр Форс Один».
Однако на вопрос о том, свергнут ли Соединенные Штаты кубинское правительство, как это сделал Вашингтон, когда атаковал Венесуэлу и захватил президента Николаса Мадуро, Трамп ответил: «Я не думаю, что в этом будет необходимость».
Сейчас остров сталкивается с серьезной нехваткой топлива и перебоями в электроснабжении, поскольку Трамп усиливает десятилетнее эмбарго США в отношении страны и оказывает давление на другие страны, чтобы они прекратили поставки нефти в Гавану.
«Это гуманитарная угроза», – признал Трамп, говоря о нехватке топлива в стране.
Вашингтон, Елена Васильева
