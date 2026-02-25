Трамп выступил с самым долгим посланием к Конгрессу и рассказал о возвращении золотого века США

Дональд Трамп потратил более часа на защиту своих экономических успехов, начиная с тарифов, и лишь в конце своего марафонского послания к Конгрессу о положении дел в стране, самого длинного в истории, он обратился к зарубежным вопросам.

«Всего за год, и я могу с достоинством и гордостью сказать это, мы преобразились и не вернемся к тому, что было раньше. Мы пережили судьбоносный поворотный момент. Наша страна вернулась, и она не вернется назад».

Трамп, называя себя президентом движения «Америка прежде всего», сообщил Конгрессу, что США вернулось в свой «золотой век». «Со временем, я считаю, пошлины, уплачиваемые иностранными государствами, как и в прошлом, по сути, заменят современную систему подоходного налога», – заметил он. После обзора своих успехов последних 12 месяцев на экономическом фронте, начиная со снижения налогов, Трамп говорил о достижениях в области иммиграции, критикуя демократов из городов-убежищ, которые защищают нелегальных мигрантов. «За последний год в Соединенные Штаты не въехал ни один нелегальный мигрант», – отметил он под аплодисменты республиканцев. Раздались гневные крики демократов. «Лжец!» – кричали ему представительницы Илхан Омар и Рашида Тлаиб. Президент ответил, сказав им, что им должно быть стыдно, а затем продолжил свою речь.

Через полтора часа после начала речи Трамп впервые произнес слово «Украина». «Я разрешил восемь войн. Мы работаем над урегулированием спора между Россией и Украиной», – заметил он, похвалив своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Затем он обратился непосредственно к американцам, чтобы обсудить Иран: «Я предпочитаю решать этот вопрос дипломатическим путем, но одно несомненно: я никогда не позволю Ирану обладать ядерным оружием», – заверил он, предупредив, что Тегеран «уже разработал ракеты, способные поразить Европу и Соединенные Штаты». Он также упомянул Венесуэлу, которая стала «другом и партнером» после того, как США похитили президента Мадуро. Уверенный в себе и агрессивный, Трамп стремился успокоить американцев и республиканцев, которые все больше нервничали в преддверии промежуточных выборов, пишут СМИ.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

