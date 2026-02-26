Марат Баширов: причина блокировки Telegram – в ИИ, кол-центрах и украинских спецслужбах

Мессенджер «Телеграм» на территории России действительно заблокируют с 1 апреля. Об этом заявил политолог Марат Баширов. По его мнению, таким образом власти намерены бороться с украинскими кол-центрами.

«На Украине создано 600-700 кол-центров, которые используют персональные данные россиян с черного рынка. Они совершают несколько миллионов звонков в день. Программа ИИ ищет по некоторым признакам «портрета» неустойчивых граждан России, которые реагируют на манипуляции с помощью технологий нейро-лингвистического программирования (это 3-5% населения, много, реально много). Их обманывают и подталкивают к совершению терактов (в том числе, на расстрелы в школах) и на перевод денег. Ищут в основном подростков и пенсионеров – самых доверчивых. Технологи на той стороне совершенствуются и эффективность растет. Кол-центры используют наиболее распространенные мессенджеры и игровые платформы», – написал Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик».

При этом политолог отмечает, что блокировка мессенджера поможет только «на коротком забеге», а потом противник найдет другие способы, и что с этим делать – неизвестно. «Чтобы противодействовать – нужен мозговой штурм, общие усилия: технические, программные и психологические. У нас есть март, чтобы помочь и найти, как решить эту проблему. Расписать конкретный план действий, а не давать общие рекомендации», – считает Марат Баширов.

Москва, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

