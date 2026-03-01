Трамп призвал Иран не отвечать на убийство Хаменеи

Президент США заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану с силой, которой никогда раньше, если страна ответит американо-израильской атаке, в результате которой погиб Верховный лидер Али Хаменеи.

«Иран только что заявил, что сегодня он ударит очень сильно, сильнее, чем когда-либо прежде, – написал Трамп на своей платформе Truth Social. – ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ ОНИ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ, ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ОНИ ЭТО СДЕЛАЮТ, МЫ УДАРИМ ИХ С БЕЗПРЕЦЕДЕНТНОЙ СИЛОЙ!"

Кампания против Ирана под руководством Соединенных Штатов и Израиля, началась в субботу ночью.

С тех пор Иран нанес ответные удары по Израилю и странам Залива, в том числе по военным базам США и штаб-квартире ЦРУ. Трамп указал, что американские бомбардировки Ирана будут продолжаться «до тех пор, пока это необходимо», и подчеркнул, что смерть Хаменеи дала иранцам «прекрасный шанс» захватить власть и свергнуть режим.

В Иране на фоне смерти Хаменеи начались масштабные митинги против США и Израиля. Ситуацию в стране наблюдатели называют абсолютно управляемой властями.

В Иране объявлен траур в 40 дней по Хаменеи и нерабочая неделя.

Вашингтон, Елена Васильева

