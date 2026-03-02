Так уж получилось – Трамп прокомментировал гибель солдат США в кампании против Ирана и анонсировал новые жертвы

Америка отомстит за своих мертвецов, так прокомментировал гибель американских солдат в ходе кампании против Ирана Дональд Трамп. По его словам, американская военная операция в Иране будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели, несмотря на человеческие потери.

Напомним операция «Эпическая ярость», направленной против иранского режима, началась в минувшую субботу – США и Израиль нанесли удары ракетами и, по словам Дональда Трампа, поразили «сотни целей». Для американского президента это была «одна из самых значительных, сложных и масштабных военных операций, которые когда-либо видел мир».

Менее чем через 48 часов после ударов иранский ответный удар привёл к гибели трёх американских военнослужащих, при этом никаких дополнительных подробностей о местонахождении или личностях жертв не сообщалось. Дональд Трамп предупредил в воскресенье, 1 марта, что «к сожалению, вероятно, будут и другие жертвы до конца» американской военной операции в Иране. «Так уж получилось», – лаконично заявил американский президент в видеоролике, опубликованном на его платформе Truth Social, реагируя на сообщение об этих смертях.

«У нас их три, но мы ожидаем потерь, однако в конечном итоге это будет выгодно для всего мира», – заявил президент США в телефонном интервью телеканалу NBC News. В этом кратком, торжественном обращении в социальных сетях он предупредил: «Америка отомстит за своих погибших и нанесет самый сокрушительный удар по террористам, объявившим войну, по сути, цивилизации».

Как долго будут продолжаться удары США по Ирану? «Это всегда был четырехнедельный процесс, поэтому, каким бы сильным ни был Иран, какой бы большой страной он ни был, это займет четыре недели или меньше», – заявил президент США в телефонном интервью британской газете Daily Mail. До тех пор «военные операции будут продолжаться в полную силу».

«И они будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все наши цели. У нас очень амбициозные цели», – сказал он из своей резиденции Мар-а-Лаго.

Еще до завершения операции Дональд Трамп хвастался результатами. «Никто не может поверить, что нам это удалось, 48 лидеров были уничтожены одним махом», – подчеркнул президент США, как сообщила журналистка Fox News, которая поговорила с ним по телефону и записала его слова на своем аккаунте. Среди убитых иранских лидеров был и верховный лидер Али Хаменеи.

Еще одним достижением, которым поделился Трамп, стало уничтожение девяти иранских кораблей. «Некоторые из них были относительно крупными и важными. Мы разыскиваем остальные», – написал он в своей социальной сети Truth Social. «В ходе отдельной атаки мы в значительной степени уничтожили их морские штаб-квартиры», – добавил американский лидер.

Напомним, что выходные Иран сообщал о гибели по меньшей мере двух сотне американских военнослужащих. Однако данное заявление доказательствами подкреплено не было.

Вашингтон, Елена Васильева

