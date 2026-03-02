российское информационное агентство 18+

Понедельник, 2 марта 2026

В Кувейте разбились несколько истребителей США

Сегодня утром в Кувейте разбилось несколько американских истребителей, экипажи выжили и были доставлены в больницу после спасательной операции, сообщило Министерство обороны Кувейта, Об этом сообщают несколько мировых СМИ. Информация о причинах крушения пока не занывается.

Тем временем, иранские военные, по сообщению AFP, объявили об атаке американской авиабазы Али-ас-Салем в Кувейте. Она уничтожена, сообщает Корпус стражей исламской революции. Также, по данным СМИ, больше в Кувейте нет и консульства США, оно тоже уничтожено.

Москва, Елена Васильева

