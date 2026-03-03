Вашингтон призвал американцев покинуть Ближний Восток

Вашингтон призвал своих граждан почти во всех странах Ближнего Востока немедленно покинуть регион из-за рисков, связанных с войной против Ирана.

Обращение касается четырнадцати стран региона, включая Египет, Саудовскую Аравию, Ирак и Сирию, сообщение об этом в соцсетях опубликовано заместителем государственного секретаря по консульским вопросам Морой Намдаром и перепощено Марком Рубио.

Госдепартамент уже распорядился, чтобы некритичный персонал его посольств, а также их родственники покинули страны Персидского залива, где несколько государств подверглись нападениям со стороны Ирана в ответ на американо-израильские удары.

Вашингтон, Елена Васильева

