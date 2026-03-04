ЦРУ работает над вооружением курдских сил с целью разжигания восстания в Иране

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране, сообщило CNN со ссылкой на источники, знакомые с планом. По словам источников, администрация Трампа ведет переговоры с иранскими курдскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной помощи.

Вдоль ирано-иракской границы, в основном в иракском Курдистане, действуют тысячи иранских вооруженных группировок. По данным CNN, с начала американо-израильской войны против Ирана несколько из этих группировок в публичных заявлениях указали на планы скорого нападения на Иран и призвали военнослужащих иранской армии к дезертирству. Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) наносит удары по курдским группировкам. Во вторник КСИР заявил, что атаковал курдов десятками беспилотников.

Трамп во вторник поговорил с Мустафой Хиджри, главой Демократической партии Курдистана Ирана (ДПК), сообщил CNN высокопоставленный иранский курдский чиновник. По словам чиновника, иранские курдские оппозиционные силы планируют провести наземную операцию на западе Ирана в ближайшие дни. По словам источника CNN, курды должны посеить хаос в регионе и истощат военные ресурсы Тегерана.

Тегеран, Елена Васильева

