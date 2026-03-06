Наземная операция в Иране – это уже лишнее, считает Трамп

Отправка сухопутных войск в Иран была бы «пустой тратой времени», заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News в четверг вечером, посчитав такой вариант излишним.

«Это пустая трата времени. Они потеряли всё. Они потеряли свой флот. Они потеряли всё, что могли потерять», – заявил он американскому телеканалу. На вопрос о заявлении министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который сказал, что наземная операция США приведёт к «катастрофе», г-н Трамп назвал это «бессмысленными разговорами».

В четверг г-н Арагчи уже заявил на телеканале NBC, что иранские официальные лица «готовы к любому развитию событий, даже к высадке десанта». «Мы ждем их (врагов). Мы уверены, что сможем противостоять им, и это будет для них катастрофой», – добавил он.

Москва, Елена Васильева

