ЕС не будет хранителем старого мирового порядка, потому что его больше нет – фон дер Ляйен

Европа больше не будет хранителем старого мирового порядка, потому что его больше нет. Об этом на встрече с представителями корпуса МИД ЕС заявила Урсула фон дер Ляйен. «Европа больше не может быть хранителем старого мирового порядка, мира, которого больше нет, и который не вернется. Мы всегда будем защищать и поддерживать основанную на правилах систему, которую мы помогли построить вместе с нашими союзниками, но мы больше не можем полагаться на нее как на единственный способ защиты наших интересов», – заявила председатель Еврокомиссии, выступая на конференции послов ЕС. Фон дер Ляйен выделила три приоритета: новая Европейская стратегия безопасности, торговые отношения с третьими странами и дипломатия, приносящая результаты для европейцев.

«Нам необходим ясный и тщательный анализ нашей внешней политики в современном мире, как с точки зрения ее разработки, так и с точки зрения ее реализации. Нам срочно необходимо задуматься над тем, соответствуют ли наша доктрина, наши институты и наш процесс принятия решений – все это разработано в послевоенном мире стабильности и многосторонности – темпам изменений вокруг нас. Является ли созданная нами система – со всеми ее благими намерениями достичь консенсуса и компромисса – скорее помощью или препятствием для нашего авторитета как геополитического игрока. Я понимаю, что это резкое послание и сложный разговор. Но я также знаю, что многие из вас ощущали это напряжение в своей повседневной работе», – подчеркнула фон дер Лейен.

«Цель состоит в том, чтобы сделать нас более устойчивыми, более суверенными и более могущественными – от обороны до энергетики, от критически важных сырьевых материалов до стратегических технологий. Ваша работа по снижению рисков и диверсификации наших партнерских отношений по всему миру неоценима для достижения этой цели. Именно это означает независимость в современном мире. Это означает отсутствие зависимости от одного поставщика жизненно важных активов – от энергетики до обороны, от полупроводников до вакцин, от экологически чистых технологий до сырья. И для этого нам необходимо больше связей с надежными и заслуживающими доверия партнерами. От торговых соглашений до партнерств в области безопасности, в заключении которых вы помогли, это уже приносит реальные результаты», – добавила фон дер Лейен.

Брюссель, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube