Корпус стражей исламской революции заявляет, что именно он «решит исход войны».
Иранская Революционная гвардия заявила ночью, что «сама решит исход войны», в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что война против Ирана «скоро закончится».
«Мы сами решим, когда закончится война», – заявил представитель Корпуса стражей исламской революции в заявлении, опубликованном несколькими иранскими СМИ. «Уравнение и будущее положение региона теперь находятся в руках наших вооруженных сил. Американские войска не положат конец войне», – добавил представитель.
Тем временем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи с юмором воспринял сообщение центрального командования США (CENTCOM) о дислокации РСЗО HIMARS. В частности, он поблагодарил CENTCOM за сообщение о том, что HIMARS есть в сопредельных с Ираном государствах и с них ведется обстрел территорий.
США признались, что используют соседей Ирана для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по мирным иранским жителям, указал министр.
Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что никому не стоит жаловаться в случае уничтожения Тегераном этих американских систем. По его словам, ответный удар последует вне зависимости от того, в какой именно из близлежащих стран находится вооружение.
Тегеран, Елена Васильева
