В ЕC придумали, как финансировать Украину в обход Венгрии и Словакии

Евросоюз рассматривает возможность предоставить Украине финансирование в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока, в случае блокировки единого кредита в 90 млрд евро со стороны Венгрии и Словакии. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 млрд евро», – говорится в публикации.

По информации издания, на случай если Будапешт и Братислава не изменят свои позиции, у стран Балтии и Северной Европы есть резервный план, как обеспечить Украину достаточным объемом средств, чтобы она «оставался на плаву в первую половину этого года». Как уточнил источник издания, Киеву может быть выделено до 30 млрд евро. Поскольку это будут двусторонние займы, их одобрение со стороны ЕС не потребуется.

В свою очередь, министр финансов Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что правительство страны намерено ежегодно выделять Киеву 3,5 млрд евро вплоть до 2029 года, сообщили другие источники издания.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что ЕС так или иначе предоставит Украине кредит на 90 млрд евро, несмотря на сопротивление со стороны Венгрии, передает РИА «Новости».

Будапешт ранее заблокировал согласованный в ЕС многомиллиардный кредит Киеву, объяснив решение прекращением Украиной прокачки российской нефти через трубопровод «Дружба».

Брюссель, Наталья Петрова

