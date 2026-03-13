Трамп предложил экипажам танкеров рискнуть и прорываться через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп предположил экипажам нефтяных танкеров пытаться прорваться через Ормузский пролив.

В интервью Брайану Килмиду на телеканале Fox News президент, отвечая на вопрос об опасностях, угрожающих танкерам, заявил, что им следует «пройти через Ормузский пролив и проявить смелость».

В интервью, которое должно выйти в эфир в пятницу утром, Трамп заявил: «Бояться нечего. У них нет флота, и мы потопили все их корабли».

Как сообщает CNN, руководители судоходной отрасли регулярно обращались к ВМС США с просьбами о военном сопровождении, но все они получали отказ, поскольку Пентагон в настоящее время считает такие действия слишком опасными.

По данным Центра морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), с начала войны две недели назад в районе Ормузского пролива, Персидского залива и Оманского залива было совершено как минимум 16 нападений на нефтяные танкеры, грузовые суда и другие корабли. По меньшей мере один человек погиб и 38 были спасены, напоминает CNN.

Иран, фактически контролирующий пролив, закрыл его после того, как почти две недели назад США и Израиль нанесли совместные удары по Ирану.

Вашингтон, Елена Васильева

