Трамп потребовал от НАТО и Китая сделать снова безопасным Ормузский залив

Дональд Трамп вновь потребовал от НАТО и Китая сделать безопасным Ормузский залив, блокированный Ираном после начала военного конфликта.

«Совершенно нормально, что те, кто извлекает выгоду из этого пролива, должны помогать обеспечивать, чтобы там не происходило ничего плохого», – заявил президент США в интервью Financial Times , отметив, что Европа и Китай, в отличие от Соединенных Штатов, сильно зависят от нефти Персидского залива.

«Если ответа не будет, или если он будет отрицательным, я думаю, это будет иметь очень плохие последствия для будущего НАТО», – добавил он.

«Я думаю, что Китай также должен оказать помощь, поскольку он импортирует 90% своей нефти через пролив», – добавил он, уточнив, что хотел бы получить ответ от Пекина до своего государственного визита в Китай, где у него запланирована встреча с председателем Си Цзиньпином с 31 марта по 2 апреля.

«Мы хотели бы узнать об этом до этого времени, в противном случае мы можем отложить визит», – добавил Трамп.

Напомним, что с начала выходных Дональд Трамп призывает страны, зависящие от транзита нефти через Ормузский пролив, обеспечить его безопасность в координации с Соединенными Штатами.

Тегеран наносит удары по Ормузскому проливу в ответ на израильско-американские удары, стремясь сделать его непроходимым – стратегия, призванная подорвать мировую экономику и оказать давление на Вашингтон на фоне продолжающегося роста цен на нефть. Ормузский пролив – это стратегически важный водный путь, через который обычно проходит пятая часть мировой добычи углеводородов.

Вашингтон, Елена Васильева

