Трамп: мне выпадет честь захватить Кубу

В понедельник, 16 марта, Дональд Трамп заявил, что верит в то, что ему выпадет честь захватить Кубу, не уточнив, правда, что именно он имел в виду под этим глаголом.

Затем президент США в ходе беседы с прессой в Овальном кабинете заговорил о «каком-то захвате» коммунистического острова, а также о его «освобождении».

«То есть, если я его отпущу, если я его заберу, я думаю, я смогу делать с ним все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна. Так было уже очень давно», – добавил он.

Напомним, что из-за полной экономической блокады со стороны США на Кубе разразился энергокризис. Экономика страны практически парализована с момента прекращения поставок нефти из Венесуэлы – ее основного поставщика, под давлением администрации Трампа и угрозами США ввести санкции против любой страны, поставляющей нефть на этот карибский остров.

Таким образом, Куба переживает самый тяжелый экономический кризис за последние тридцать лет. Из-за отсутствия нефтяных танкеров на острове более двух месяцев, ключевые сектора экономики, такие как туризм, добыча никеля, сельское хозяйство и табачная промышленность, практически парализованы.

Гавана, испытывая нехватку денежных средств, только что объявила об отмене запрета на инвестиции в остров для кубинцев, проживающих за рубежом. Эта мера фактически восходит к Кубинской революции и исчезновению независимого частного сектора в начале 1960-х годов.

Ранее в этом месяце Дональд Трамп заявил, что ведутся переговоры с кубинскими властями о «создании версии, которая будет представлена ​​Соединенным Штатам».

По данным USA Today , соглашение между Марко Рубио и внуком Рауля Кастро, прозванным «Эль Кангрехо», практически завершено и включает, среди прочего, согласованный уход Мигеля Диас-Канеля с поста президента, смягчение ограничений на поездки для американцев, желающих посетить Гавану, и доступ США к кубинским запасам никеля и кобальта. Эти пункты не требуют одобрения Конгресса, в отличие от отмены эмбарго, которая регулируется Законом Торричелли 1992 года.

«Таким образом, администрация Трампа согласится сохранить интересы Кастро при условии, что она сможет реинвестировать средства в остров. Единственная желаемая либерализация на самом деле носит экономический характер (вопреки целям демократизации, демонстрируемым Дональдом Трампом, прим. ред.)», – анализирует Марго Франсуа, доктор философии Французского института геополитики и специалист по Кубе.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

