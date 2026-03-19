Трамп пригрозил уничтожить крупное иранское газовое месторождение, если Тегеран продолжит бить по Катару

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить крупное иранское газовое месторождение Южный Парс, если Тегеран снова нанесет удар по ключевому заводу по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Рас-Лаффане, Катар.

Трамп подтвердил на своей платформе Truth Social, что Израиль нанес удар по Южному Парсу, но заявил, что Соединенные Штаты «ничего не знали» об ударе, который привел к ответным действиям Ирана против Рас-Лаффана.

«Израиль не будет совершать дальнейших нападений на это очень важное и ценное месторождение Южный Парс, если только Иран безрассудно не решит напасть на совершенно невинную страну, а именно на Катар. В этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи Израиля, уничтожат все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел и не знал», – написал Трамп.

Саудовская Аравия сегодня заявила, что «оставляет за собой право» нанести военный удар по Ирану, который регулярно обстреливает страну беспилотниками и ракетами. «Мы оставляем за собой право предпринять военные действия, если это будет необходимо», – заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан бин Абдулла, подчеркнув, что «Королевство не поддастся давлению, напротив, такое давление обернется против тех, кто его оказывает».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

