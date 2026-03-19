Трамп рассматривает возможность отправки тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток

Администрация Трампа рассматривает возможность отправки тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток.

Агентство Reuters сообщает об этом на своем сайте, отмечая, что одним из обсуждаемых вариантов является отправка сухопутных войск на остров Харг.

Другой альтернативой является размещение войск вдоль иранского побережья для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив.

Администрация также рассматривает возможность развертывания войск для обеспечения безопасности обогащенного урана в Иране.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube