С друзьями надо быть честными: главный дипломат Омана назвал войну против Ирана главной ошибкой Трампа

Главный дипломат Омана, выступавший посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, призвал американских союзников вмешаться и помочь положить конец тому, что он назвал «незаконной войной».

В статье, опубликованной в журнале The Economist, министр иностранных дел Бадр Альбусаиди назвал войну «величайшей ошибкой» администрации Трампа, описав ее влияние на мировую экономику и региональную безопасность.

Государства Персидского залива, включая Оман, на протяжении десятилетий закупали американское оружие и размещали на своих базах американские базы в надежде предотвратить потенциальное нападение со стороны Ирана. Относительный мир и процветание, которыми пользовались эти страны, теперь находятся под угрозой, пишет Альбудсаиди, потому что США «потеряли контроль над собственной внешней политикой».

«Вопрос для друзей Америки прост. Что мы можем сделать, чтобы вывести сверхдержаву из этого нежелательного конфликта? – написал он. – Прежде всего, друзья Америки обязаны говорить правду. Это начинается с того факта, что в этой войне участвуют две стороны, которым от нее нечего выигрывать, и что национальные интересы как Ирана, так и Америки заключаются в скорейшем прекращении боевых действий».

Он добавил, что, похоже, Израиль «убедил» США в том, что это будет легкая война, но для достижения целей Израиля США придется разместить войска на земле, и вступить в ту самую бесконечную войну, которую Трамп поклялся положить конец.

Москва, Елена Васильева

