Пентагон запросил 200 миллиардов долларов на войну с Ираном

Пентагон запросил 200 миллиардов долларов на войну в Иране.

Допфинансирование встало на повестке дня после того, как исследование показало, что США потратили около 3,7 миллиарда долларов, или 891,4 миллиона долларов в день, на военные действия в первые 100 часов операции «Эпическая ярость», а за первую неделю эта сумма выросла до 11 миллиардов долларов.

Несколько источников сообщили газете The Washington Post, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой запросить финансирование у Конгресса.

Пока неясно, удовлетворит ли Белый дом эту просьбу. Некоторые в администрации Трампа считают, что в Конгрессе эта мера встретит сопротивление и новых денег выбить не получится.

Помимо финансовых трат, администрация Трампа рассматривает возможность отправки тысяч военнослужащих для усиления своей операции на Ближнем Востоке, сообщили агентству Reuters американский чиновник и три источника, знакомые с ситуацией.

Развертывание войск может предоставить Трампу дополнительные возможности при рассмотрении вопроса о расширении операций США, учитывая, что война с Ираном продолжается уже третью неделю и особых результатов пока не принесла.

По словам источников, эти варианты включают обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, что будет осуществлено в основном с помощью военно-воздушных и военно-морских сил.

Однако обеспечение безопасности пролива может также означать размещение американских войск на иранском побережье, сообщили четыре источника, знакомые с ситуацией. Скорее всего, наземные войска будут направлены на иранский остров Харг, являющийся центром 90 процентов иранского экспорта нефти. Один из чиновников заявил, что такая операция будет очень рискованной. Иран обладает возможностью достичь острова с помощью ракет и беспилотников.

13 марта Соединенные Штаты нанесли удары по военным целям на острове, и Трамп пригрозил также нанести удары по его важнейшей нефтяной инфраструктуре.

Однако, учитывая его жизненно важную роль в иранской экономике, контроль над островом, вероятно, будет рассматриваться как лучший вариант, чем его уничтожение.

Как отмечает газета Daily Mail, любое использование американских сухопутных войск – даже для ограниченной миссии – может представлять значительные политические риски для Трампа, учитывая низкую поддержку американской общественностью иранской кампании и собственные предвыборные обещания Трампа избегать втягивания США в новые конфликты на Ближнем Востоке.

Вашингтон, Елена Васильева

