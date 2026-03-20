Иран утверждает, что производство ракет продолжается, несмотря на войну

Иранская Революционная гвардия заявила в пятницу, 20 марта, что производство ракет в стране активно продолжается.

«Наша ракетная промышленность заслуживает высшей оценки. (...) В этом нет ничего страшного, потому что даже во время войны мы продолжаем производить ракеты», – заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Али-Мохаммед Наини, слова которого приводит информационное агентство Fars.

Напомним, что накануне на пресс-конференции премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

заявил, что Иран больше не обладает «возможностями для производства баллистических ракет» и «возможностями для обогащения урана».

«Сейчас мы работаем не только над уничтожением баллистических ракет и того, что осталось от ядерной программы, но и над уничтожением отраслей промышленности, которые обеспечивают производство этих программ. Даже сегодня, спустя 20 дней, я могу сказать вам: Иран в настоящее время не обладает возможностью обогащать уран и не имеет возможности производить баллистические ракеты. Мы продолжаем уничтожать эти возможности. Мы превратим их в руины, в пыль », – заявил он с напором.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

