Трамп и Стармер по телефону обсудили перскивы открытия судоходства в Ормузском проливе

В воскресенье вечером премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили кризис в Ормузском проливе.

«Они согласились с тем, что возобновление работы Ормузского пролива имеет важное значение для обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке», – говорится в заявлении Даунинг-стрит, добавляя, что они «скоро снова поговорят».

Этот звонок прозвучал после того, как Трамп резко раскритиковал премьер-министра Великобритании и других европейских союзников за их нежелание оказывать Соединенным Штатам военную помощь в войне с Ираном.

Великобритания – одна из 22 стран, выразивших готовность внести свой вклад в обеспечение безопасного судоходства в Ормузском проливе, важнейшем водном пути, который фактически закрыт с начала войны с Ираном.

В воскресенье генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он «абсолютно убежден», что альянс сможет вновь открыть пролив. Рютте утверждал, что секретный характер военной операции требует от стран НАТО времени для корректировки своих ответных действий.

Лондон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

