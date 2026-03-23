Иран угрожает полностью закрыть Ормузский залив в случае удара по электростанциям

Иран угрожает полностью закрыть Ормузский пролив, если США нанесут удар по его электростанциям.

Если угрозы Соединенных Штатов будут реализованы, пролив «будет полностью закрыт и не откроется до тех пор, пока мы не восстановим разрушенные электростанции», говорится в заявлении Объединенного командного центра «Хатам аль-Анбия», транслировавшемся по государственному телевидению.

Несмотря на блокировку Ираном пролива, где, по данным аналитической компании Kpler, с начала марта транзит грузов сократился на 95%, небольшому числу грузовых судов и нефтяных танкеров все же удалось пройти через него.

Тегеран, Елена Васильева

