Иран пригрозил, что заминирует Персидский залив в ответ на агрессию США и Израиля

Совет обороны Ирана пригрозил установить мины, чтобы заблокировать весь Персидский залив в случае нападения на иранское побережье или острова.

«Единственный способ для стран, не участвующих в конфликте, пройти через Ормузский пролив – это координация действий с Ираном», – говорится в заявлении высокопоставленного органа безопасности, как сообщает полуофициальное информационное агентство Fars News.

Как сообщается, Совет обороны заявил: «Любая попытка противника атаковать иранское побережье или острова приведет к тому, что все пути доступа и линии связи в Персидском заливе и на побережье будут заминированы различными морскими минами. Весь Персидский залив будет фактически заблокирован, и ответственность за это ляжет на угрожающую сторону».

Предупреждение прозвучало после того, как иранские военные заявили, что закроют Ормузский пролив и атакуют региональную инфраструктуру, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу разбомбить иранские электростанции, если этот ключевой водный путь не будет открыт к вечеру понедельника.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

