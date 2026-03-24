Ким Чен Ын: статус Северной Кореи как ядерной державы непоколебим

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна никогда не откажется от своего статуса ядерной державы, добавив, что Южная Корея является для него «самым враждебным государством». «Мы будем и дальше твердо и необратимо укреплять свой статус ядерной державы, одновременно агрессивно усиливая борьбу против враждебных сил», – заявил он в своем программном выступлении перед парламентом в Пхеньяне в понедельник.

Как сообщило информационное агентство KCNA, лидер затронул широкий круг тем, от ядерного оружия и оборонной политики до экономических целей и отношений с Южной Кореей и Соединенными Штатами. «В соответствии с миссией, возложенной на нас Конституцией Республики (Корея), мы будем и дальше развивать и укреплять наш ядерный потенциал самообороны», – сказал он.

Развитие ядерного арсенала полностью оправдано, добавил он. По его словам, Пхеньян гарантирует идеальную оперативную готовность своих ядерных сил для противодействия стратегическим угрозам.

Ким Чен Ын не стал скрывать своих чувств по отношению к Южной Корее. «Мы объявим Южную Корею самым враждебным государством и будем относиться к ней соответственно с непреклонной непримиримостью», – добавил он, пообещав «заставить ее безжалостно заплатить – без малейшего колебания – за любой акт, причиняющий вред» Северной Корее.

В воскресенье законодательный орган Северной Кореи переизбрал Ким Чен Ына председателем государственного управления, занимающим высший пост в стране.

Северная Корея была основана Ким Ир Сеном, дедом Ким Чен Ына, в 1948 году. Наследник коммунистической династии, Ким Чен Ын, правит страной с момента смерти своего отца Ким Чен Ира в конце 2011 года.

Пхеньян, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube