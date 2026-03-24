Камерун в визовых документах назвал Тайвань провинцией Китая

Тайвань во вторник объявил, что впервые не будет участвовать в заседании Всемирной торговой организации высокого уровня в Камеруне. Таким образом официально было выражено недовольство тем, как камерун обозначил остров в визовых документах. Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что направило Камеруну «решительный протест», поскольку в документах, предоставленных тайваньской делегации перед ее отъездом на встречу, запланированную на 26-29 марта, демократический остров был обозначен как «Тайвань, провинция Китая».

Впоследствии Камерун предоставил членам делегации безвизовый режим, но легче не стало. В новом документе не была указана национальность делегатов, содержались орфографические ошибки в некоторых английских именах, и почти все члены делегации были идентифицированы как женщины, хотя там были и мужчины, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Тайваня. В нем же утверждается, что это демонстрирует «отсутствие у принимающей страны подлинного намерения урегулировать этот вопрос».

«Учитывая, что члены нашей делегации рисковали столкнуться с препятствиями, если бы попытались въехать в Камерун с документом, содержащим неверную информацию, и в целях сохранения нашего национального достоинства, у нас не было иного выбора, кроме как не присутствовать на встрече, – заявил МИД Тайваня. – Министерство иностранных дел подтверждает, что наша страна вступила в ВТО как «отдельная таможенная территория», не подчиняющаяся ни одному другому члену, и что наше равное право на участие не должно нарушаться».

Ранее Тайвань обвинял Камерун в «покорности Китаю». ВТО отказалась от комментариев. Тайвань вступил в ВТО в 2002 году как «Отдельная таможенная территория Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь, Мацу (Китайский Тайбэй)».

Министерская конференция ВТО, высший директивный орган, проводится каждые два года и состоится с 26 по 29 марта 2026 года в Яунде.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

