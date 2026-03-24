Залужный обвинил мировых лидеров в неспособности принимать решения: только мертвые увидят конец войны

«Только мертвые увидят конец войны», – цитатой Платона начинается колонка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, посвященная ситуации на Украине и конфликту в Персидском заливе. Текст размещен в украинских СМИ и посвящен анализу текущей ситуации и перспектив выхода из затяжного кризиса, который ударит не только по прямым участникам конфликта, но и по всему миру, включая Европу, считает Залужный.

Нынешний военный конфликт на Украине, по мнению Залужного (который сейчас работает послом Киева в Лондоне – прим. ред.), – это проблема, вытекающая из природы мировой истории, и ее повторения. Но сейчас, предупреждает он, все достигло критической точки. К нынешней войне на Украине присоединился еще один конфликт.

«Нынешняя война на Ближнем Востоке – крупнейший конфликт XXI века в этом регионе по интенсивности атак и количеству вовлеченных стран. И, похоже, она еще не закончилась», – пишет Залужный. По его мнению, между двумя войнами существует параллель, которая приведет к новым жертвам.

Он описывает неспособность мировых лидеров принимать решения глобального масштаба как аналогию. Залужный резко критикует нынешние мировые элиты и саммиты, такие как Всемирный экономический форум в Давосе. По словам Залужного, они превратились в простые медиаплатформы, которым не хватает смелости принимать решения глобального масштаба. И именно эта нерешительность привела к тому, что конфликты теперь превращаются в глобальную угрозу, считает посол Киева в Лондоне Залужный.

«Мы должны готовиться к худшему. Европа столкнется с шоком от иранских атак. И так будет продолжаться до глобальной войны. Или войны, в которой число локальных конфликтов по интенсивности и последствиям приблизится к Третьей мировой войне?» – пишет бывший генерал.

По мнению Залужного, войну может закончить только сильная личность, и среди исторических деятелей он называет Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Шарля де Голля – людей, на которых, по его мнению, лежала ответственность за мир и будущее. По его мнению, конфликт на Украине уже движется к изнурительному процессу, который когда-нибудь должен закончиться, но когда – неизвестно.

В этом контексте он предостерегает от конфликта, который в настоящее время происходит в Персидском заливе. Он особенно предостерегает от наземной операции в Иране. «Было бы очень опасно, если бы какая-либо из сторон попыталась проверить, как работает «зона смерти» (имеется в виду участки украинско-российского фронта, находящиеся под постоянным наблюдением и где широко используются беспилотники) в пустынной местности. Это была бы катастрофа», – предупреждает бывший генерал.

Лондон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube