Бахрейн представил проект резолюции СБ ООН для возможности применять силу для защиты торговых судов в Ормузском проливе

Бахрейн представил проект резолюции Совета безопасности ООН, которая позволит странам применять силу для защиты торговых судов в Ормузском проливе.

Согласно тексту, с которым ознакомилось агентство Reuters, государствам будет разрешено использовать «все необходимые средства» – в дипломатической терминологии это означает применение силы – для защиты пролива.

Дипломаты заявили, что проект текста был поддержан другими арабскими государствами Персидского залива и Соединенными Штатами, хотя они отметили, что он вряд ли пройдет через Совет Безопасности, где Россия и Китай обладают правом вето.

Этот шаг подчеркивает растущую обеспокоенность в регионе по поводу того, что Иран может продолжать угрожать Ормузскому проливу, стратегически важному пункту, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и который является основой экономики стран Персидского залива.

Закрытие пролива было одной из главных целей Ирана. Судоходство по этому водному пути практически остановилось после того, как Иран атаковал суда в ходе конфликта с США и Израилем.

В проекте резолюции действия Ирана названы угрозой международному миру и безопасности.

Москва, Елена Васильева

